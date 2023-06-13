Китайцы представили стильный электрокроссовер с запасом хода свыше 500 км (фото)

Электрокроссовер IM LS7 будет доступен в нескольких версиях по цене от 40 500 долларов. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 340 л.с. и 475 Нм крутящего момента.

В Китае представили новый электрокроссовер IM LS7 в версиях Urban Fit и Urban Fit Pro. Авто оснащено передовыми системами помощи водителю. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

IM LS7 получил минималистичный дизайн с L-образными фарами. Спереди нет решетки радиатора, а в бампере расположены воздухозаборники.

Спереди расположены L-образные фары Фото: sina.com.cn

Сзади установлены узкие фонари, объединенные в один блок. На бампере есть диффузор и воздухозаборники.

Задние фонари объединены в один блок Фото: sina.com.cn

Габариты IM LS7:

длина — 5049 мм;

ширина — 2002 мм;

высота — 1731 мм;

колесная база — 3060 мм.

На автомобиль установлены 20-дюймовые колесные диски. Они обуты в шины размерностью 255/55.

IM LS7 оснащен электромотором мощностью 340 л.с. и 475 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

На электрокроссовер установлена аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт⋅час. Запас хода составляет до 510 км на одном заряде.

В интерьере установлено необычное рулевое колесо в виде штурвала. Также в салоне можно найти три больших дисплея, включая 26,3-дюймовый экран, который объединяет приборную панель и информационно-развлекательную систему.

В интерьере расположены три больших дисплея Фото: sina.com.cn

Интерьер рассчитан на пять посадочных мест. Все сиденья обтянуты искусственной кожей и регулируются с помощью электроники.

IM LS7 оснащен передовой системой с искусственным интеллектом, который объединяет технологии вождения и алгоритм для снятия усталости водителя за рулем. На электрокроссовер установлены 11 камер, 5 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 2 лидара для улучшения обзора слепых зон.

IM LS7 поступит в продажу в Китае уже с июля 2023 года. Стоимость электрокроссовера составляет от 289 800 до 309 800 юаней (от 40 500 до 43 300 долларов).

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