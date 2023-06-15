Новый Volkswagen Tiguan 2024 показали на первых официальных фото

Новый Volkswagen Tiguan подрастет в размерах, а его дизайн кардинально изменится. В линейке модели появятся подзаряжаемые гибриды.

Опубликованы первые официальные Volkswagen Tiguan третьего поколения. Компактный кроссовер представят до конца нынешнего года, а его продажи стартуют в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Дизайн передней части выполнен в духе Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Tiguan показали в фирменном пиксельном камуфляже Volkswagen, но его дизайн можно разглядеть. Внешний вид стал элегантнее и выполнен в духе Volkswagen ID.4. Вместе с тем передняя часть с продолговатыми матричными фарами и широкой решеткой радиатора выдержана в стиле VW Golf 8.

Кроссовер Volkswagen Tiguan по-прежнему построен на платформе MQB, но стал немного крупнее, хотя колесная база при этом осталась неизменной.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Tiguan 2024:

длина – 4551 мм;

ширина – 1939 мм;

высота – 1640 мм;

колесная база – 2681 мм.

Салон Volkswagen Tiguan 2024 не показали, но известно, что кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой тачскрин с диагональю до 15 дюймов. Объем багажника вырастет до 648 л. Перечень опций пополнят проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью, вентиляция и массаж сидений.

В линейке появятся гибридные версии Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Tiguan сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели. Линейку пополнят подзаряжаемые гибриды мощностью 204-272 л. с., способные проехать до 120 км в электрическом режиме.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen показал электрический прототип нового Beetle.

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