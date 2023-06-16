Украинцы стали чаще покупать автомобили из Китая: самые популярные модели

Всего за прошлый месяц в Украину ввезли 603 новых автомобилей и еще 261 авто с пробегом. Большую часть сегмента занимают полностью электрические модели.

В Украину за май 2023 года импортировали 864 автомобилей из Китая. Это на 11% больше, чем за апрель. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Всего за прошлый месяц в Украину ввезли 603 новых автомобилей. За апрель было импортировано на 18% меньше таких авто.

Также за май был ввезен 261 автомобиль с пробегом из КНР. Это на 3% меньше, чем за апрель.

Чаще всего украинцы импортировали из Китая электромобили. Среди новых авто их доля составила 43%, а среди подержанных моделей — 97%.

ТОП-5 самых популярных новых авто из Китая за май:

Volkswagen ID.4 Dongfeng/Honda M-NV Chery Tiggo 4 Chery Tiggo 2 MG HS

ТОП-5 самых популярных авто с пробегом из Китая за май:

Volkswagen ID.4 Dongfeng/Honda M-NV Volkswagen ID.6 Tesla Model Y Honda E

Всего с начала 2023 года в Украину ввезли более 4 тысяч автомобилей из Китая. Спрос вызван более низкой стоимостью моделей на этом рынке, чем в других странах.

Ранее Фокус рассказал, что за май 2023 года в Украине купили более 1,3 тысячи гибридных автомобилей, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.