Полный привод и доступный ценник: представлен "юбилейный" кроссовер Fiat (фото)

Fiat Panda 4x40° отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Кроссовер оснащен 85-сильным двигателем и системой полного привода.

Бюджетный кроссовер Fiat Panda 4x4 получил особую версию Panda 4x40° в честь 40-летия модели. Всего будет выпущено 1983 таких авто. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Fiat Panda 4x40° будет продаваться только в Италии, Германии, Франции и Швейцарии. Все автомобили будут окрашены в цвет слоновой кости.

Все Fiat Panda 4x40° будут доступны только в цвете слоновой кости Фото: Fiat

На переднем бампере появились красные буксировочные крюки. На крыше можно найти черные рейлинги для крепления багажа.

"Юбилейный" кроссовер получил новые 15-дюймовые колесные диски белого цвета и несколько логотипов 4×40° снаружи и внутри. На задней стойке можно найти изображение оригинального кроссовера Fiat Panda 4x4 1980-х годов.

На задней стойке изображен оригинальный Fiat Panda 4x4 Фото: Fiat

В список оснащения входят климат-контроль, 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Рулевое колесо и рычаг переключения передач выполнены из кожи.

В интерьере также присутствует отделка цвета слоновой кости Фото: Fiat

Вероятнее всего, под капотом расположен 0,9-литровый турбированный двигатель мощностью 85 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Он работает в паре с автоматической или механической коробкой передач и дополнен системой полного привода.

Стоимость и старт продаж кроссовера пока не раскрывают. По слухам, стоимость специальной версии в Европе составит чуть более 20 тысяч евро.

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