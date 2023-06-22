Китайцы представили конкурента Tesla Model Y с запасом хода до 600 км за $22 200 (фото)

Aion V Plus может проехать на одном заряде до 400, 500 или 600 км в зависимости от комплектации. Модель доступна только с одним электромотором мощностью 241 л.с.

В Китае поступил в продажу электрокроссовер Aion V Plus 2024 модельного года от GAC Group. Модель получила стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Aion V Plus расположена раздельная оптика. На бампере находится широкий воздухозаборник, а от фальшивой решетки радиатора решили отказаться.

Сзади установлены узкие светодиодные фонари. Они дополнены декоративным элементом, который плавно переходит в дверные ручки задних дверей.

Фонари дополнены декоративным элементом, который плавно переходит в дверные ручки Фото: autohome.com.cn

Габариты Aion V Plus 2024:

длина — 4650 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1720 мм;

колесная база — 2830 мм.

В интерьере установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая приборная панель. Салон можно заказать в нескольких цветах на выбор.

Aion V Plus предлагает инновационные системы безопасности Фото: autohome.com.cn

В список оснащения входят система удаленной парковки, система помощи при вождении ADiGO PILOT и высокоскоростной автономный круиз-контроль. Позже модель получит театральный режим и режим для домашних животных через беспроводные обновления.

Aion V Plus оснащен электромотором мощностью 241 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Электрокроссовер предложат с тремя аккумуляторными батареями на выбор, которые обеспечивают запас хода 400, 500 или 600 км по циклу NEDC. Все они поддерживают быструю зарядку, которая позволяет за 5 минут обеспечить дополнительные 200 км пробега.

Aion V Plus уже доступен для заказа в Китае по цене от 159 900 до 232 900 юаней (от 22 200 до 32 400 долларов). Первые поставки клиентам начнутся уже этим летом.

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