Volkswagen готовит новое поколение электромобилей мощностью до 1700 "лошадок"

На новой платформе SSP будет построено множество различных моделей. Будущие электромобили станут не только мощнее, но и смогут заряжаться с 10 до 80% менее чем за 30 минут.

Volkswagen Group разрабатывает новую платформу для электромобилей SSP. Она позволит сделать электрические модели более мощными и сильно увеличить их запас хода. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюм подтвердил, что концерн сосредоточится на производстве электромобилей. Архитектура SSP должна появится уже в 2026 году.

На новой платформе будет построено множество различных моделей, от городских автомобилей до спортивных авто мощностью около 1700 л.с.

Разработка архитектуры SSP началась еще в 2021 году. На ней будут основаны не только автомобили Volkswagen, но и новые модели Audi, Cupra и Skoda.

Блюм отметил, что унификация электромобилей позволит снизить их стоимость. Также концерн работает над созданием нового аккумуляторного элемента для будущих моделей.

Еще одним преимуществом SSP станет возможность снизить время зарядки с 10 до 80%. Быстрая зарядка в среднем будет занимать менее 30 минут.

Помимо этого электромобили Volkswagen Group будут оснащены системой автономного вождения нового поколения. Она позволит автомобилям самостоятельно передвигаться по дорогам с минимальным вмешательством водителя.

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