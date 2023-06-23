Представлен бюджетный McLaren за $2400: у него два колеса и электромотор (фото)

Всего будет выпущено 469 экземпляров McLaren Lavoie Series 1. Электросамокат может проехать до 61 км на одном заряде, а максимальная скорость составляет 40 км/ч.

Компания McLaren Applied представила электрический самокат Lavoie Series 1. Модель отличается уникальной технологией складывания. Об этом сообщили на сайте Top Gear.

McLaren Lavoie Series 1 может сложиться с помощью нажатия на кнопку. Эта технология называется "Flowfold" и была запатентована британским производителем.

Электросамокат получил запатентованую технологию складывания Фото: McLaren

Спереди расположена необычная светотехника треугольной формы. Также по бокам установлены светодиодные полосы, для лучшего обнаружения водителя самоката ночью.

Спереди расположены треугольные фары Фото: McLaren

Электросамокат можно заказать в нескольких цветах на выбор. Всего будет выпущено 469 экземпляров, каждый из которых получит свой индивидуальный номер и табличку с подписью дизайнера Яна Каллума.

McLaren Lavoie Series 1 доступен в двух версиях — стандартной и MAX. Первая модификация оснащена аккумуляторной батареей емкостью 468 Вт⋅час и может проехать до 40 км на одном заряде. Стоимость этой версии составляет $2400.

McLaren Lavoie Series 1 MAX предлагает аккумуляторную батарею емкостью 702 Вт⋅час, что обеспечивает запас хода до 61 км. Цена топовой модификации составляет $2780.

Электросамокат может развивать максимальную скорость 40 км/ч. Водители могут выбрать три режима езды: экономный, крейсерский и спортивный.

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