В Киеве образовались огромные пробки из-за ремонтных работ: где ограничено движение

Движение транспорта затруднено сразу в нескольких районах Киева. Это связано с масштабными работами по ремонту дорог в столице, которые будут проводиться до 30 ноября.

На некоторых улицах Киева образовались огромные пробки. Движение ограничено из-за масштабного ремонта дорог в столице. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Сильнее всего движение затруднено на Окружной дороге и подъездах к Северному мосту. Ремонтные работы проводятся сразу в нескольких районах Киева.

Где в Киеве ограничено движение?

Окружная дорога

Движение транспорта на Окружной дороге будет ограничено с 3 по 17 июля. Там проводят капитальный ремонт дорожного полотна. Ремонтные работы затронут участок от улицы Территориальной обороны до Одесской площади.

Центр

До 25 июля будет частично ограничено движение транспорта на Парковой дороге. Там будет проводиться ремонт дороги до Днепровского спуска.

Также до 31 августа запланированы ремонтные работы на участке от улицы Дарвина до улицы Бассейной. На улице Богдана Хмельницкого до 30 сентября будут ремонтировать брусчатку.

Левый берег

На Северном мосту наблюдаются большие пробки, связанные с ремонтом дорожного полотна. Помимо этого ремонтные работы проводятся по Воскресенскому проспекту. Там движение частично ограничено до 30 сентября.

Шулявка

На Шулявке проводится ремонт по улицам Александра Довженко, Елены Телиги в направлении проспекта Берестейского. Также до 30 ноября будет завершена реконструкция Дегтяровского путепровода.

Нивки

Частично ограничено движение транспорта по улице Щербаковского. Дорожное полотно обновляют на участке от площади Марченко до улицы Волчегорской.

Вокзал

По улице Митрополита Липковского проводят капитальный ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 15 июля.

Ремонт проводят на участке от улицы Гетьмана Скоропадского до улицы Георгия Кирпы. Запланировано обустроить 6-7 полос транспортного движения.

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