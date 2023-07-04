Электрический фургон Iveco попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Для рекорда электрическому фургону необходимо было буксировать колонну автомобилей на расстоянии более 30 метров. За рулем находился самый сильный человек Великобритании Адам Бишоп.

Электрический фургон Iveco eDaily установил мировой рекорд Гиннесса. Он буксировал колонну автомобилей общим весом 153,6 тонны. Видео опубликовали на YouTube-канале IVECO UK.

Iveco eDaily буксировал грузовик Iveco X-Way Strator с прицепом с землеройной машиной Collard Group и дополнительным балластом весом 5 тонн. За ним находились самосвал Iveco X-Way 8x4 и аэродромная пожарная машина повышенной проходимости.

Для рекорда электрическому фургону необходимо было буксировать колонну автомобилей на расстоянии более 30 метров. В итоге авто удалось справиться с этим испытанием.

За рулем фургона находился самый сильный человек Великобритании Адам Бишоп. Заезд провели в аэропорту Блэкбуш в Суррее, Англия.

Iveco eDaily продается в Европе с одной, двумя или тремя модульными батареями емкостью от 37 до 111 кВт⋅ч. Фургон оснащен электромотором мощностью 188 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Запас хода Iveco eDaily составляет до 400 км на одном заряде. Для заказа доступны несколько вариантов кузова.

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