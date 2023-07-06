Итальянцы показали стильный электрический велосипед, напечатанный на 3D-принтере (фото)

Thok Project 4 оснащен полной подвеской и будет предложен с разными аккумуляторными батареями на выбор. Серийная версия велосипеда поступит в продажу в 2024 году.

Итальянская компания Thok представила новый электрический велосипед Project 4. Его рама напечатана на 3D-принтере. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Thok Project 4 входит в класс горных велосипедов, которые позволяют передвигаться по пересеченной местности. Рама изготовлена из углеродного волокна, что позволило сделать велосипед очень легким.

В Thok использовали запатентованную технологию Materialise под названием Selective Laser Melting, которая применяет лазеры для плавления металлического порошка. В конструкции также применялись сплавы из алюминия и кремния.

В конструкции используются легкие и прочные материалы Фото: Thok

Thok Project 4 оснащен полной подвеской, которая делает езду по пересеченной местности более комфортной. Велосипед уже протестировали на тестовом полигоне в Италии.

Велосипед получит силовую установку Bosch Performance Line SX. На выбор будут предложены несколько аккумуляторных батарей емкостью от 400 до 750 Вт⋅ч.

Стоимость и характеристики Thok Project 4 пока держат в секрете. Выход модели на рынок запланирован на 2024 год.

Ранее Фокус писал, что немецкая компания Winora показала два новых грузовых электрических велосипеда.