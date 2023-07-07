В Украине появились первые автошколы для людей с инвалидностью: где они открылись

В первых автошколах для людей с инвалидностью проходят курсы для получения водительского удостоверения категории В. Особенностью таких заведений является то, что в них можно учиться по индивидуальному графику.

В Министерстве внутренних дел объявили об открытии первых в Украине автошкол для людей с инвалидностью. Такие заведения уже работают в пяти городах нашей страны. Об этом рассказали на сайте ведомства.

В первых инклюзивных автошколах Украины можно получить водительское удостоверение категории В. Она позволяет управлять автомобилями массой до 3500 кг и с количеством пассажирских мест до 8.

Автошколы открылись в Киеве, Днепре, Львове, Кропивницком и Каменце-Подольском. Там проходят курсы первые 22 ученика. Один из них уже получил водительские права.

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила, что проект "Автошколы для людей с инвалидностью" направлен на социальную адаптацию для всех людей с инвалидностью. Такие люди смогут обучаться вождению гораздо доступнее.

Учебные автомобили приспособлены для людей с инвалидностью Фото: МВД Украины

Ученикам инклюзивных автошкол доступны те же услуги, что и в традиционных автошколах. Особенностью таких заведений является то, что в них можно учиться по индивидуальному графику.

Продолжительность обучения в автошколе для людей с инвалидностью составляет 11 недель. Полный пакет услуг обойдется в 9000 грн.

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