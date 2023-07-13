Lamborghini представили свой самый быстрый суперкар в истории (фото)

Публичная премьера Lamborghini SC63 LMDh состоится уже до конца 2023 года. Суперкар оснастят гибридной силовой установкой с новейшим двигателем V8 мощностью 680 сил.

Lamborghini представили трековый суперкар для гонок на выносливость SC63 LMDh. Новинка может дебютировать в марафоне "24 часа Ле-Мана" в 2024 году. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

Lamborghini SC63 LMDh получил узнаваемый дизайн в фирменном стиле бренда. Спереди расположены большие фары с Y-образными дневными ходовыми огнями.

Спереди установлены Y-образные дневные ходовые огни Фото: Lamborghini

Сзади установлены массивное антикрыло и необычная оптика. Также рядом есть большой диффузор для обеспечения большей прижимной силы.

Задняя оптика выполнена в фирменном стиле Lamborghini Фото: Lamborghini

Lamborghini SC63 LMDh получил передовые технологии бренда. Они позволили сделать суперкар еще быстрее и эффективнее.

"SC63 — самый передовой гоночный автомобиль, когда-либо произведенный Lamborghini", — заявил главный исполнительный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

Шасси суперкара разработано совместно с французской компанией Ligier. За дизайн ответственен отдел Centro Stile. Автомобиль окрасили в фирменный цвет Verde Mantis с итальянским триколором.

Болид окрашен в цвет Verde Mantis Фото: Lamborghini

Lamborghini SC63 LMDh оснащен новейшим 3,8-литровым двигателем V8 и мотор-генератором суммарной мощностью 680 л.с. Это самая эффективная силовая установка в истории бренда.

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