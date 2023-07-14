Умелец создал бензиновый самокат с огромными внедорожными шинами (фото)

Самокат Scoots McGee V.2 получил изготовленные на заказ раму и переднюю вилку. На него можно установить любые колеса, которые подходят для пикапов General Motors.

Умелец построил необычный самокат Scoots McGee V.2 с огромными 35-дюймовыми шинами для бездорожья. Это транспортное средство может проехать почти где угодно. Видео опубликовали на канале Brost Builds в TikTok.

Scoots McGee V.2 получил изготовленные на заказ раму и переднюю вилку. К ним прикреплены автомобильные ступичные подшипники от пикапов General Motors.

Самокат оснащен 212-кубовым одноцилиндровым бензиновым двигателем Power Fist мощностью около 7 л.с. Этого достаточно, чтобы Scoots McGee V.2 был довольно быстрым.

Самокат оснащен одноцилиндровым бензиновым двигателем Фото: Скриншот

Умелец отметил, что самокат требует некоторых доработок. Тем не менее уже сейчас на нем можно ездить по бездорожью.

Самокат уже способен ездить по бездорожью Фото: Скриншот

Блогер поделился, что идея создать такое необычное транспортное средство появилась после нескольких лет владения обычным электрическим самокатом. По его словам, он не был способен ездить вне дорог.

Умельцу предстоит проделать еще много работы, прежде чем представить финальный продукт. Блогер собирается сделать самокат более комфортным и оснастить его полноценной подвеской.

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