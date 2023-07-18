Гибридная установка и 3,5 с до сотни: представлены заряженные кроссоверы Mercedes (фото)

Заряженные Mercedes-AMG GLC теперь являются гибридами и оснащены 2,0-литровой турбочетверкой. Кроссоверы стали быстрее и экономичнее.

У Mercedes-Benz GLC 2023 появились сразу две заряженные версии GLC43 и GLC63 S. Подготовили их в спортивном подразделении AMG. Об этом сообщает официальный сайт немецкого автопроизводителя.

Mercedes-AMG GLC43 получил 421-сильный турбомотор Фото: Mercedes-Benz

Обе версии Mercedes GLC пережили "даунсайзинг" двигателя. Моторы объемом 3,0 и 4,0 л теперь не предлагают – кроссоверы Mercedes оснащены 2,0-литровыми турбомоторами, дополненными гибридными установками.

Кроссоверы получили обвес и спойлер на крыше Фото: Mercedes-Benz

В Mercedes-AMG GLC43 2,0-литровая 421-сильная турбочетверка работает в паре с 14-сильным электромотором. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с и развивает 250 км/ч.

В Mercedes-AMG GLC63 S E-Performance турбодвигатель развивает 476 л. с., а электромотор – 204 л. с. Суммарная отдача составляет 680 л. с. и 1020 Н∙м, что позволяет стартовать до сотни за 3,5 с и достигать 275 км/ч. Вместе с тем, авто расходует всего 7,5 л/100 км и может проехать 12 км на электротяге.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Mercedes-Benz

Заряженные кроссоверы Mercedes получили 9-ступенчатую автоматическую КПП, а в полном приводе больше тяги передается на заднюю ось. Автомобили оснащены управляемыми задними колесами, спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами и увеличенными тормозами диаметром 390 мм спереди и 370 мм сзади.

Кроссоверы получили спортивные кресла Фото: Mercedes-Benz

Узнать новые Mercedes-AMG GLC можно по фирменной "пасти" решетки радиатора, обвесу, спойлеру на крыше и 21-дюймовым дискам. Салон отделан кожей, карбоном и алькантарой, там установлены спортивные кресла и руль.

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