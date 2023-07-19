Легендарное авто Джеймса Бонда ушло с молотка за $2,5 миллиона (фото, видео)

Aston Martin DB5 снимался в фильме "Золотой глаз" о приключениях Джеймса Бонда. Агент 007 на этом авто устроил гонку с новым суперкаром Ferrari.

В Великобритании на аукционе Bonhams продали Aston Martin DB5 1965 года. За знаменитое спорткупе отдали 1,96 миллиона фунтов стерлингов ($2,55 млн). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Aston Martin DB5 снялся в десятке фильмов об агенте 007 Фото: bonhams.com

Aston Martin DB5 сейчас очень ценится коллекционерами и стоит не менее полумиллиона долларов, но это купе особенное. Дело в том, что с молотка ушло настоящее авто Джеймса Бонда.

Спорткар продали за 2,5 миллиона долларов Фото: bonhams.com

Именно этот Aston Martin DB5 снимался в фильме "Золотой глаз" 1992 года и засветился в начале кинокартины. На нем агент 007 в исполнении Пирса Броснана соревнуется с главной негодяйкой на новейшем, на то время, суперкаре Ferrari F355 GTS. Гонка проходит на горных серпантинах в окрестностях Монако.

Под капотом установлена 282-сильная шестерка Фото: bonhams.com

Кроме того, Aston Martin DB5 также появлялся в фильмах "Завтра не умрет никогда" и "Спектр". Авто также принимало участие в многочисленных автошоу и на нем ездил известный британский гонщик сэр Стирлинг Мосс. В последние годы Aston Martin был частью экспозиции автомобилей из известных кинофильмов.

Aston Martin DB5 принимал участие в различных автошоу Фото: bonhams.com

В комплекте с авто покупателю вручили бутылку любимого шампанского Джеймса Бонда Bollinger с бокалами, как в фильме "Золотой глаз", а также постеры кинокартины.

Спортивный Aston Martin DB5 выпускали с 1963 по 1965 годы и всего собрали 1059 авто. Он оснащен 4,0-литровой 282-сильной шестеркой и способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 230 км/ч.

В фильме "Золотой глаз" Aston Martin DB5 соревновался с Ferrari F355 GTS

Джеймс Бонд впервые сел за руль Aston Martin DB5 в фильме "Голдфингер" 1964 года – тогда роль агента 007 исполнил Шон Коннери. Всего DB5 появлялся в десятке фильмов о Джеймсе Бонде.

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