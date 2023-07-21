Новейший электромобиль Mercedes-Benz сгорел дотла прямо в гараже (фото)

Mercedes-Benz EQE находился в гараже и не был подключен к зарядной станции. Пожарная служба считает, что пожар возник из-за короткого замыкания.

В американском Джексонвилле электрический седан Mercedes-Benz EQE загорелся, пока стоял в гараже. Известно, что электромобиль не был подключен к зарядной станции. Об этом рассказали на сайте news4jax.com.

Электромобили загораются гораздо реже традиционных автомобилей с ДВС. Тем не менее погасить пламя от таких авто гораздо труднее из-за их конструкции.

Жительница Флориды взяла Mercedes-Benz EQE напрокат, пока ее автомобиль находится в ремонте. Электромобиль простоял в гараже около 22 часов, после чего загорелся.

Женщина поделилась, что незадолго до пожара слышала шипение, после которого последовал взрыв. Когда она зашла в гараж то увидела, что он заполнен дымом.

Пламя распространилось на дом женщины Фото: news4jax.com

Пламя повредило не только автомобиль, но и дом. К счастью, никто не пострадал.

Пожарная служба проводит расследование этого инцидента. По их словам, вероятной причиной является не возгорание аккумулятора, а сбой в электронике.

Ранее Фокус писал, что в румынском поселке Тимиш бюджетный электромобиль Dacia Spring сгорел дотла за считанные минуты из-за возгорания аккумулятора.