Роскошная "маршрутка": в Киеве заметили эксклюзивный Mercedes Sprinter за $200 000 (фото)

Mercedes Sprinter доработан в немецком тюнинг-ателье Klassen. У него роскошный салон с минибаром и телевизором, а кожанные сиденья оснащены электроприводом.

В Киеве сфотографировали очень редкий и нестандартный Mercedes Sprinter. Его стоимость составляет минимум 200 000 долларов. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Тюнингованный Mercedes Sprinter с виду не отличается от обычной модели Фото: Topcars UA

Микроавтобус называется VIP VAN MSE 1340 и построен в тюнинг-ателье Klassen. За основу взят Mercedes Sprinter 319 CDI BlueTEC 2016 года.

С виду это обычный Mercedes Sprinter во внедорожной версии с увеличенным клиренсом. Роскошную модель ничего не выдает.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Topcars UA

Основные изменения произошли внутри. Салон Mercedes Sprinter Klassen отделан дорогой стеганной кожей и деревом, а на потолке появились мощные лампы. Установлены комфортабельные кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией.

Кроме того, в салоне появились телевизор, мощная акустика, и сенсорные дисплеи. Есть даже шторки с электроприводом и минибар с набором брендированных стаканов от Klassen.

Klassen VIP VAN MSE 1340 оснащен 3,0-литровым турбодизельным V6 мощностью 190 л. с. Микроавтобус предлагали с 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве появился первый электрокроссовер от Huawei. Его запас хода может достигать 700 км.

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