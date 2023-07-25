Как в видеоигре: в США угнанный автомобиль взлетел в воздух и упал на крышу (видео)

По словам полицейских, этот Lincoln Town Car был угнан за несколько часов до ДТП. Угонщики выбрались из авто сразу после инцидента и убежали прочь.

В Сан-Франциско местные жители стали свидетелями необычного ДТП. Белый седан Lincoln Town Car съехал с возвышенности и упал на крышу. Об этом рассказали на сайте Fox 10 Phoenix.

Инцидент сняли сразу несколько камер видеонаблюдения. На видеозаписях видно, как Lincoln Town Car едет прямо в заграждение не снижая скорости, после чего падает и переворачивается на крышу.

Седан задел кроссовер BMW X3, который был припаркован внизу. Это авто получило незначительные повреждения кузова, но водителя не было внутри.

Сразу после того, как автомобиль приземлился на крышу, прохожие поспешили на помощь. Из Lincoln Town Car вышли три человека и убежали подальше с места инцидента.

По словам полицейских, этот Lincoln Town Car был угнан за несколько часов до ДТП. Именно поэтому водитель и пассажиры сбежали.

К счастью, никто не пострадал в результате этого ДТП. Полиция продолжает выяснять все детали инцидента.

Ранее Фокус сообщал, что в Аргентине женщина-пешеход чудом не пострадала в ДТП, в котором столкнулись два автомобиля.