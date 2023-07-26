Всему виной электрокар: у берегов Нидерландов горит судно с тысячами авто на борту (видео)

Судно Fremantle Highway везло почти 3000 авто из Германии в Египет. Причиной пожара называют возгорание электромобиля в трюме корабля.

В Северном море в 27 км от нидерландского острова Амеланд загорелось судно-автовоз Fremantle Highway. В пожаре погиб один человек, еще несколько – были госпитализированы с травмами и отравлением чадным газом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Команде не удалось потушить своими силами Фото: kustwacht.nl

Судно Fremantle Highway длиной 199 м и водоизмещением 18 500 тонн ходит под флагом Панамы. В своих трюмах оно везло 2857 новых автомобилей из немецкого Бременхафена в Египет.

Спасатели эвакуировали с судна 23 членов экипажа Фото: kustwacht.nl

Отмечается, что 25 автомобилей на борту являются электрическими и именно возгорание одного из электрокаров стало причиной пожара. Поначалу команда пыталась ликвидировать пожар на корабле своими силами, однако это не удалось и пришлось подать сигнал бедствия.

Прибывшие на место катастрофы спасатели эвакуировали вертолетами и катерами 23 членов экипажа. На судно планировали высадить с вертолета пожарную команду, однако огонь быстро распространился по всему кораблю и это посчитали опасным.

Попытки потушить пожар на судне пока не увенчались успехом – его только удалось отбуксировать подальше от оживленных морских путей. Не исключено, что Fremantle Highway затонет, ведь повреждения у корабля серьезные.

Ранее Фокус сообщал, что новейший электромобиль Mercedes сгорел прямо в гараже.

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