Лучше Camry: Toyota показала большой седан за $29 200 с расходом 6,1 л на 100 км (фото)

Седан Toyota Avalon оснастили экономичным 2,0-литровым мотором. Базовый вариант модели получил электропривод сидений, а его салон отделан кожей.

Линейку Toyota Avalon 2023 пополнила новая начальная версия. Презентация седана состоялась в Китае, ведь именно в этой стране модель Е-класса пользуется наибольшим спросом. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новая Toyota Avalon 2023 в базовой версии стоит в Китае от 209 800 юаней ($29 200). Удешевить седан удалось, прежде всего, благодаря новому двигателю.

Седан оснастили 2,0-литровым 177-сильным двигателем Фото: autohome.com.cn

Большой седан Toyota оснастили 2,0-литровым бензиновым двигателем на 177 л. с. и 207 Н∙м, знакомым по Corolla и RAV4. С бесступенчатым вариатором CVT расход составляет 6,1 л/100 км, то есть авто почти столь же экономичное, как и более дорогой гибрид Toyota Avalon.

Визуально базовая Toyota Avalon отличается от других моделей только колесными дисками. В салоне перемен больше – в частности, седан не получил виртуальный щиток приборов, а центральный тачскрин уменьшен до 8 дюймов в диагонали.

Салон седана отделан кожей Фото: autohome.com.cn

Тем не менее, его салон отделан кожей, а передние сиденья получили электропривод, как и у всех Toyota Avalon 2023.

Ранее Фокус сообщал, что дешевую версию получил и новый Ford Mondeo. Она стоит от $20 500.

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