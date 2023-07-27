Новейший Mitsubishi L200 2024 получил необычные спортивные версии (фото)

Mitsubishi будут поощрять владельцев нового L200 за тюнинг пикапа. Модель предложена с 2,4-литровым турбодизелем мощностью до 204 сил.

В Таиланде представили необычные версии нового пикапа Mitsubishi L200. Всего было представлено 14 модификаций модели. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Одним из самых ярких экземпляров на выставке стал Mitsubishi L200 со спортивным тюнингом. Пикап получил новый кузовной обвес с расширителями колесных арок и заниженную подвеску.

Mitsubishi L200 получил новый кузовной обвес Фото: Mitsubishi

В Mitsubishi отметили, что такой автомобиль не поступит в продажу. Тем не менее этот экземпляр должен поощрить людей самостоятельно улучшить свой пикап.

Также на мероприятии показали гоночную версию Mitsubishi L200 от подразделения Ralliart. Этот пикап будет участвовать в гонках ралли и имеет множество доработок.

Этот Mitsubishi L200 будет участвовать в гонках ралли Фото: Mitsubishi

Помимо этого на выставке был представлен Mitsubishi L200 для путешествий. В багажном отсеке установлена палатка, а спереди появился массивный кенгурятник.

Mitsubishi L200 подготовили для путешествий Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi L200 оснащается 2,4-литровым турбодизелем, мощностью 150, 184 или 204 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП.

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