Дешевле некуда: самые доступные новые автомобили в Украине в 2023 году

В десятку самых дешевых автомобилей в Украине вошли не только традиционные модели с ДВС, но и электромобили. Китайские производители предлагают больше всего бюджетных авто.

В Украине есть множество бюджетных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти авто доступны по цене ниже 700 000 грн. Фокус расскажет, какие самые дешевые модели есть в продаже.

Всего за июнь украинцы приобрели почти 1,5 тысячи новых автомобилей. При этом увеличился спрос на полностью электрические модели. За месяц в Украине купили более 600 таких авто.

Рейтинг составлен на основе тысяч объявлений на крупнейших сайтах по продаже авто в Украине. В список вошли только самые дешевые модели, которые доступны для покупки.

Chery Tiggo 2 является самым дешевым новым автомобилем в Украине Фото: Chery

ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине:

Chery Tiggo 2 — от $12 510 (470 000 грн). Dongfeng EX-1 — от $14 700 (552 279 грн). Chery Tiggo 2 Pro — от $14 871 (558 700 грн). MG 5 — от $14 876 (558 894 грн). Fiat Fiorino — от $14 906 (560 000 грн). Dongfeng Nano Box — от $15 500 (582 335 грн). JAC J7 — от $15 624 (587 000 грн). JAC JS2 — от $15 704 (590 000 грн). Chery Tiggo 4 и Fiat 500 — от $16 047 (602 900 грн). Citroen C-Elysee — от $16 715 (628 000 грн).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за первую половину 2023 года купили свыше 27 тысяч новых автомобилей и 82,2% из них были кроссоверами.