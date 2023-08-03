Готов к суровому бездорожью: Jeep Wrangler получил новую экстремальную версию (видео)

Jeep Wrangler получил множество внешних и внутренних доработок. Внедорожник стал выглядеть гораздо брутальнее и окрашен в оранжевый цвет.

Ателье SoFlo Customs представил тюнинг-пакет для Jeep Wrangler. Внедорожник получил необычный дизайн и стал готовым к суровому бездорожью. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Кузов Jeep Wrangler окрашен в оранжевый цвет с кевларовым покрытием. Также внедорожник получил новый агрессивный кузовной обвес.

От полноценных боковых дверей решили избавиться. Вместо них установлены облегченные конструкции без окон.

Сзади появилось запасное колесо. Также внедорожник получил новый пластиковый бампер.

Сзади установили запасное колесо Фото: Скриншот

На Jeep Wrangler установили большие колесные диски с внедорожными шинами Country Hunter M/T от Fury. Помимо этого была усилена подвеска.

Интерьер также выполнен в оранжевом цвете. Сиденья получили новую обивку из кожи.

Интерьер выполнен в оранжевом цвете Фото: Скриншот

Характеристики этого внедорожника не раскрываются. Стоимость такой сборки составляет от 70 000 долларов. Клиенты могут заказать дополнительное оборудование, что повлияет на стоимость.

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