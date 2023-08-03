Единственный в своем роде: на продажу выставили уникальный американский суперкар (фото)

Vector Avtech WX-3 отличается футуристичным дизайном и передовыми технологиями. Суперкар оснащается 1000-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни всего за 3,5 секунды.

В США на продажу выставили редчайший американский суперкар Vector Avtech WX-3 1993 года. Автомобиль обладает небольшим пробегом и отличным состоянием. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Vector Motors был производителем мелкосерийных суперкаров с 70-х до конца 90-х годов. В конце 2010-х было известно о разработке совершенно нового суперкара, но в 2021 году основатель компании Джерри Вигерт умер.

Этот Vector Avtech WX-3 был построен в единственном экземпляре. Суперкар был представлен на Женевском международном автосалоне в 1992 году.

Изначально автомобиль был окрашен в серебристый цвет, но Вигерт перекрасил его в бирюзовый цвет. Этот суперкар долгое время являлся собственностью основателя Vector Motors.

Vector Avtech WX-3 отличается футуристичным дизайном со скрытыми передними фарами. Также суперкар получил необычные двери, которые открываются вверх, как у некоторых моделей Lamborghini.

Сзади расположен большой спойлер. Он имеет цельную конструкцию, что делает внешний вид суперкара более изящным.

Сзади установлен большой спойлер Фото: duPont Registry

Интерьер рассчитан на три посадочных места. Место водителя расположено посередине, как у суперкара McLaren F1. Еще одной отличительной чертой суперкара была цифровая панель приборов и наличие информационно-развлекательного дисплея.

Интерьер рассчитан на три посадочных места Фото: duPont Registry

Vector Avtech WX-3 оснащен 7,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 1000 л.с. и 950 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет более 350 км/ч.

Суперкар обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте. Его стоимость доступна по запросу. Вероятнее всего, автомобиль оценят в семизначную сумму.

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