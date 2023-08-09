Электрический фургон Fiat установил рекорд дальности хода (фото)

Фургон Fiat E-Scudo смог проехать на 51% больше от заявленного запаса хода. Электромобиль оснащен аккумуляторной батареей емкостью 75 кВт⋅час.

Электрический фургон Fiat E-Scudo установил новый мировой рекорд по дальности хода. Рекордный забег состоялся в Великобритании. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Fiat E-Scudo проехал 500,8 км на одном заряде. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году фургоном GM BrightDrop Zevo 600, который проехал 415 км.

Fiat E-Scudo в максимальной комплектации оснащен аккумуляторной батареей емкостью 75 кВт⋅час. Заявленный запас хода составляет 330 км.

Поездка заняла 13 часов и 9 минут. Маршрут сочетал городские и сельские дороги.

Рекордная поездка заняла 13 часов и 9 минут Фото: Webfleet

Фургон был полностью в заводской комплектации. Его обули в энергосберегающие шины Bridgestone Duravis.

За рулем по очереди сидели трое водителей — Кевин Букер, Сэм Кларк и Фергал МакГрат. МакГрат и Букер устанавливали другие рекорды по экономии бензина и дизельного топлива.

Фургон Fiat E-Scudo оснащен электромотором мощностью 136 л.с. Его грузоподъемность составляет 1,4 тонны, а быстрая зарядка от 0 до 80% занимает 45 минут.

Ранее Фокус писал, что в лондонском центре ExCeL болид "Формулы-Е" установил новый мировой рекорд скорости для электромобилей в закрытом помещении.