Считались пропавшими: в США полиция достала из озера 32 автомобиля (видео)

Криминалитет использовал озеро близ Майами для того, чтобы избавляться от авто, использованных при совершении преступлений. Все поднятые со дна машины числятся в угоне.

В американском штате Флорида нашли целое кладбище автомобилей. Расположено оно в необычном месте – на дне озера. Об этом идет речь в сюжете CBS Miami.

Обнаруженные машины угнаны и замешаны в криминале Фото: скриншот / YouTube

Автомобили на дне озера в городке Дорал обнаружили случайно дайверы-любители. Оказалось, что водоем находится совсем близко к полицейскому участку округа Майами-Дейд.

Прибывшие на место полицейские водолазы нашли под водой 32 автомобиля. Постепенно их взялись поднимать со дна озера.

Выяснилось, что авто-утопленники лежали на дне озера более 20 лет. Большинство машин выпущены с 80-х по начало 2000-х годов. Полиция начала проверку VIN-номеров и установила, что все они замешаны в криминале.

Уже первый поднятый автомобиль – Nissan Altima 2002 года – оказался угнанным. В розыске находятся и остальные машины, причем некоторые из них после угона использовались при совершении преступлений.

Очевидно озеро использовали, чтобы избавиться от авто, "засветившихся" на месте преступления. Полиция Майами-Дейд надеется, что поднятые со дна машины помогут раскрыть уголовные дела 20-30-летней давности.

Ранее Фокус сообщал, что в США прямо из музея угнали раритетный Porsche 911 за $250 000.

Также мы писали, что в Канаде из автосалона средь белого дня угнали машин на миллион долларов.