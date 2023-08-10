Ferrari представили уникальный суперкар в честь 75-летия бренда (фото)

Уникальный суперкар изготовлен по заказу одного из клиентов. Ferrari 812 Competizione оснащен 830-сильным двигателем V12 и способен развивать скорость до 340 км/ч.

Ferrari представили уникальный суперкар Ferrari 812 Competizione, который посвящен 75-летию бренда. Автомобиль окрашен в уникальный красный цвет. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Этот Ferrari 812 Competizione окрашен в уникальный матовый цвет Rosso F1-75. Он вдохновлен болидами "Формулы-1" 2022 года.

Внешний вид дополняют черные колесные диски с желтыми полосами. За дизайн этого суперкара отвечает подразделение Ferrari Tailor Made.

Сзади появилась черная полоса, на которой изображен логотип 75-летия Ferrari. Интересно то, что компания праздновала юбилей в 2022 году.

Сзади появился юбилейный логотип Фото: Ferrari

Интерьер также получил уникальное оформление. Сиденья выполнены в синем цвете, а в отделке салона присутствуют карбон и алюминий.

Сиденья выполнены в синем цвете Фото: Ferrari

Суперкар выполнен в единственном экземпляре. Неизвестно, во сколько он обошелся его новому владельцу.

Ferrari 812 Competizione оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 830 л.с. и 695 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Ранее Фокус писал, что на аукцион выставили болид "Формулы-1" Ferrari F2001b, который принадлежал знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру.