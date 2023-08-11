Пьяный водитель на Tesla с автопилотом врезался в полицейскую машину (видео)

Tesla Model X врезалась в полицейскую машину, которая стояла на обочине на автостраде. Система полуавтономного вождения распознала авто всего за 2,5 секунды до столкновения.

В США пьяный водитель за рулем электрокроссовера Tesla Model X врезался в полицейскую машину. Автомобиль находился в режиме автопилота. Об этом рассказали на сайте Drive.

ДТП произошло 27 февраля 2021 года. С тех проводится расследование, но только сейчас была опубликована запись с видеорегистратора электромобиля.

Tesla Model X врезалась в полицейскую машину, которая стояла на обочине на автостраде в округе Монтгомери, штат Техас. Перед электрокроссовером ехали несколько других полицейских и эвакуационных машин с включенными аварийными огнями.

В бортовом компьютере Tesla содержится информация о том, что электрокар столкнулся с полицейской машиной на скорости 87 км/ч. В результате ДТП травмировались пять полицейских и водитель, которого они остановили.

После инцидента полицейские подали иск против Tesla, чтобы получить компенсацию за свои травмы. Сейчас Национальная администрация безопасности дорожного движения США расследует 16 ДТП с участием автомобилей Tesla.

Известно, что водитель, которые находился за рулем Tesla Model X в тот день, был в состоянии алкогольного опьянения. За 34 минуты до ДТП электронные системы авто показали водителю 150 сообщений о необходимости положить руки на руль.

После изучения бортовых данных выяснилось, что система полуавтономного вождения распознала полицейскую машину всего за 2,5 секунды до столкновения. Электромобиль пытался остановиться, но было уже слишком поздно.

Ранее Фокус писал, что Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обвинила автопилот Tesla в 736 ДТП.