Роскошный интерьер и 680 сил: представлен новый кабриолет Aston Martin (видео)

Aston Martin DB12 Volante получил роскошный интерьер с новой информационно-развлекательной системой. Спорткар оснащен 680-сильным двигателем V8 и способен разгоняться до сотни за 3,7 секунды.

Aston Martin представил новый спортивный кабриолет DB12 Volante. Новинка отличается стильным дизайном и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте бренда.

Кабриолет Volante основан на купе Aston Martin DB12. Дизайнеры сделали все возможное, чтобы версия с мягким верхом выглядела так же элегантно.

Aston Martin DB12 Volante получил электронный задний дифференциал и пять режимов вождения. Спорткар имеет новые адаптивные амортизаторы, которые позволяют быстрее проходить повороты.

В базовую комплектацию входят чугунные тормозные диски диаметром 400 мм спереди и 360 мм сзади. За доплату доступны карбоно-керамические тормоза.

Спорткар оснастили 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Они обуты в шины Michelin Pilot S 5.

Aston Martin DB12 Volante оснастили 21-дюймовыми колесными дисками Фото: Aston Martin

Мягкая крыша способна складываться всего за 14 секунд. Раскрытие происходит за 16 секунд на скорости до 50 км/ч.

Мягкая крыша способна складываться за 14 секунд Фото: Aston Martin

В интерьере установлен 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей с новейшей информационно-развлекательной системой. Также спорткар получил цифровую панель приборов.

В интерьере установлен 10,25-дюймовый мультимедийный дисплей Фото: Aston Martin

В список оснащения входит аудиосистема Bowers & Wilkins с одиннадцатью динамиками. За доплату доступна музыкальная система с объемным звучанием мощностью 1170 Вт с 15 динамиками.

Aston Martin DB12 Volante оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Aston Martin DB12 Volante поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Стоимость спорткара пока не разглашается.

Ранее Фокус сообщал, что новейший суперкар Aston Martin Valkyrie оказался неприлично дорогим по стоимости обслуживания.