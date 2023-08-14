Более 700 км/ч по земле: в США установили новый рекорд скорости для автомобилей (фото)
Speed Demon во время одного из заездов смог развить скорость 775 км/ч. В будущем команда планирует разогнаться до заветных 805 км/ч.
Болид Speed Demon на высохшем соленом озере Бонневилль смог разогнаться до 537 км/ч. Это был рекордный заезд на мероприятии SCTA Bonneville Speed Week 2023. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Speed Demon за 17 лет установил 13 рекордов SCTA Bonneville и шесть мировых рекордов FIA. Однажды команде удалось разогнать болид до невероятных 775 км/ч, что является рекордом для автомобиля с поршневым двигателем. Помимо этого автомобиль рекордное количество раз преодолевал рубеж в 644 км/ч.
За рулем болида был профессиональный пилот Крис Рашке. Он смог разогнать Speed Demon до 537 км/ч на отрезке в 4,8 км, что является мировым рекордом.
Команда столкнулась с трудностями во время заезда на SCTA Bonneville Speed Week 2023. Сильный ветер сдул воду из близлежащего озера на гоночную трассу.
Организаторы мероприятия решили сократить дистанцию заезда до 4,8 км, чтобы обезопасить гонщиков. Поэтому Speed Demon так и не смог разогнаться до заветных 805 км/ч.
Speed Demon оснащен 9,1-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 3100 л.с. Он дополнен высокотехнологичными датчиками, которые позволяют контролировать и регулировать его производительность.
Ранее Фокус сообщал, что в лондонском центре ExCeL установили новый мировой рекорд скорости для электромобилей в закрытом помещении.