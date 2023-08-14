Более 700 км/ч по земле: в США установили новый рекорд скорости для автомобилей (фото)

Speed ​​Demon во время одного из заездов смог развить скорость 775 км/ч. В будущем команда планирует разогнаться до заветных 805 км/ч.

Болид Speed ​​Demon на высохшем соленом озере Бонневилль смог разогнаться до 537 км/ч. Это был рекордный заезд на мероприятии SCTA Bonneville Speed ​​Week 2023. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Speed ​​Demon за 17 лет установил 13 рекордов SCTA Bonneville и шесть мировых рекордов FIA. Однажды команде удалось разогнать болид до невероятных 775 км/ч, что является рекордом для автомобиля с поршневым двигателем. Помимо этого автомобиль рекордное количество раз преодолевал рубеж в 644 км/ч.

Speed Demon является самым быстрым автомобилем с поршневым двигателем Фото: Speed Demon 715

За рулем болида был профессиональный пилот Крис Рашке. Он смог разогнать Speed ​​Demon до 537 км/ч на отрезке в 4,8 км, что является мировым рекордом.

Команда столкнулась с трудностями во время заезда на SCTA Bonneville Speed ​​Week 2023. Сильный ветер сдул воду из близлежащего озера на гоночную трассу.

Организаторы мероприятия решили сократить дистанцию заезда до 4,8 км, чтобы обезопасить гонщиков. Поэтому Speed ​​Demon так и не смог разогнаться до заветных 805 км/ч.

Speed ​​Demon оснащен 9,1-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 3100 л.с. Он дополнен высокотехнологичными датчиками, которые позволяют контролировать и регулировать его производительность.

Speed Demon оснащен 3100-сильным двигателем Фото: Speed Demon 715

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