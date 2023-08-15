Новый Toyota Land Cruiser 250 удивил экономичностью на уровне компактных кроссоверов

Самый мощный Toyota Land Cruiser 250 оказался гораздо экономичнее предшественника и многих конкурентов. Внедорожник оснащен гибридной установкой.

Toyota продолжает раскрывать подробности нового Land Cruiser 250, который сменит Prado. Теперь же появилась информация о расходе топлива модели. Ее опубликовали на американском сайте Toyota.

Производитель указал расход топлива Toyota Land Cruiser 250 — 8,7 л на 100 км в смешанном цикле. Это один из лучших показателей в классе, ведь Ford Bronco или Jeep Wrangler более "прожорливые", да и предшественник Toyota Land Cruiser Prado в бензиновой версии расходует гораздо больше. Как правило, такой расход топлива у компактных кроссоверов.

Внедорожник получил 326-сильную гибридную установку Фото: Toyota

Такой результат продемонстрирует топовая и самая мощная версия Toyota Land Cruiser 250 – гибрид с 2,4-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Его силовая установка выдает 326 л. с. и 630 Н∙м. Кроме того, в линейке модели на европейском рынке останется экономичный 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 л. с. с расходом около 8 л на 100 км.

Напомним, что новый Toyota Land Cruiser 250 поступит в продажу с первого квартала 2024 года и сменит модель Prado. Внедорожник изменился внешне, стал просторнее внутри и получил набор новых технологий.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили новейший электрокроссовер Toyota.

Также мы писали, что Toyota показала дешевый минивэн за $11 000.