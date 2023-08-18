В Украине заметили необычную пожарную машину на базе вездехода Mercedes (фото)

Mercedes-Benz Unimog отлично подходит для тушения пожаров в труднодоступной местности. Внедорожник оснащен мощным дизельным двигателем.

Во Львовской области заметили необычную пожарную машину на базе Mercedes-Benz Unimog 2022 года выпуска. Это вездеход способен справиться с самым суровым бездорожьем. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mercedes-Benz Unimog является семейством универсальных крупнотоннажных грузовых автомобилей-вездеходов для специального использования. Такие автомобили выпускаются с 1945 года.

Эту пожарную машину изготовила немецкая компания Schlingmann. Она получила все необходимое оборудование для тушения пожаров, в том числе и лесных.

Этот Mercedes-Benz Unimog (U437.4) входит в среднюю серию вездеходов. Они предназначены для использования с навесным оборудованием. Такие грузовики можно использовать не только на бездорожье, но и на дорогах.

Mercedes-Benz Unimog оснащен 5,1-литровым дизельным двигателем мощностью 231 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Максимальная скорость вездехода составляет 90 км/ч.

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