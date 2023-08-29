Гость из 1991 года: в Украине найден ВАЗ-2106 без пробега (фото)

ВАЗ-2106 1991 года ни разу не был поставлен на учет. Седан выглядит как новый и даже сохранил родную резину.

В Украине обнаружили идеально сохраненный ВАЗ-2106 1991 года. Автомобиль простоял без движения более 30 лет. Об этом рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который ищет подобные капсулы времени.

Пробег автомобиля составляет всего 159 км Фото: Roma Urraco

Эта "шестерка" ВАЗ ни разу не была поставлена на учет – ее отправили на хранение фактически сразу после покупки. На одометре высвечивается пробег в 159 км, так что это действительно капсула времени.

Не исключено, что это самый сохранный ВАЗ-2106 в Украине. У Lada идеальное состояние лакокрасочного покрытия кузова и родная резина. Внутренняя отделка в салоне и даже в багажнике выглядит отлично. В комплекте сохранен и оригинальный набор инструментов.

Кузов авто хорошо сохранился Салон ВАЗ-2106 в отличном состоянии Сохранена даже отделка багажника Под капотом установлен 77-сильный мотор

Двигатель ВАЗ-2106 также отлично выглядит – он чистый и без подтеков. Под капотом Lada установлена 1,5-литровая четверка мощностью 77 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 16 с, а максимальная скорость составляет 156 км/ч.

Седан ВАЗ-2106 выпускали с 1976 по 2001 годы и всего собрано 4,3 миллиона этих авто. Бюджетная заднеприводная модель является глубокой модернизацией ВАЗ-2103.

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