Jaguar готовит электрического конкурента Mercedes S-Class и BMW 7 Series (фото)

Флагманский седан сможет проехать до 765 км на одном заряде. Помимо этого новинка получит мощную силовую установку и богатое оснащение.

Jaguar готовит преемника для снятого с производства седана XJ. Новинка станет роскошным электромобилем и может поступить в продажу в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл заявил, что концерн разрабатывает собственную платформу для электромобилей. На ней будет построено множество новых моделей.

Одним из новых автомобилей Jaguar станет электрический преемник XJ. Он будет конкурировать с BMW i7 и Mercedes-Benz S-Class.

Jaguar XJ выпускался до 2019 года Фото: Jaguar

Новинка будет основана на платформе JEA с длинной колесной базой. Ожидается, что стоимость седана составит от 125 000 долларов.

Новые электромобили оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью более 450 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,5 секунды.

Будущие электрокары Jaguar будут поддерживать быструю зарядку. Она позволит зарядить аккумулятор от 10% до 80% всего за 13 минут. Запас хода флагманских версий составит до 765 км.

Изначально преемник Jaguar XJ планировали представить в 2022 году. Тем не менее проект решили свернуть, так как бренд отказывается от моделей с ДВС.

Источники заявили, что новый флагманский седан не похож ни на один из автомобилей Jaguar, которые выпускались ранее. Это будет полностью новое авто с революционным дизайном.

Ранее Фокус рассказал, что электромобиль Jaguar I-Pace планируют снять с производства.