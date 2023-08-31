Hyundai презентовал новый седан Elantra 2024: как изменилась популярная модель (фото)
Hyundai обновил бюджетный седан Elantra для 2024 модельного года. Новинку предложат с бензиновыми двигателями и гибридной силовой установкой.
Hyundai представил обновленный седан Elantra. Новинка получила измененный дизайн и улучшенный интерьер. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Hyundai Elantra 2024 модельного года отличается более тонкими фарами и измененной решеткой радиатора. Также спереди появились увеличенные воздухозаборники.
Сзади расположены L-образные фонари. Между ними находится светодиодная полоса.
Новую Hyundai Elantra можно заказать с легкосплавными колесными дисками размером от 15 до 18 дюймов. На выбор доступен широкий ассортимент цветов кузова.
Теперь в базовую комплектацию входят задние боковые подушки безопасности и напоминание о непристегнутых ремнях безопасности. Также предусмотрены ассистент предотвращения перекрестных столкновений сзади и ассистент удержания полосы движения.
В интерьере появилась изогнутая панель приборов и 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Помимо этого предусмотрена кожаная обивка H-Tex для комплектации Limited и беспроводная зарядка для смартфонов.
На выбор доступно множество силовых установок. Среди них бензиновые 1,6- и 2,0-литровые бензиновые двигатели, а также гибридная модификация.
Также будет предложена заряженная версия Hyundai Elantra N. Она оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента.
Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 6 секунд. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Стоимость модели не раскрывается. Ожидается, что начальная цена составит 20 500 долларов.
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