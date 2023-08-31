В Украине зарегистрировано больше электромобилей, чем в Польше: статистика

В 2022 году по Украине ездили всего 40,3 тысячи электрокаров. За год количество автомобилей на электротяге увеличилось почти на 60%.

В Украине электромобили становятся все популярнее. В нашей стране зарегистрировано даже больше таких транспортных средств, чем в Польше. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

По состоянию на конец июля в Украине было зарегистрировано более 64,3 тысячи электромобилей. Около 62,2 тысячи из них составили легковые авто.

Всего год назад по Украине ездили всего 40,3 тысячи электрокаров. Прирост таких авто за год составил почти 60%.

В Польше зарегистрировано чуть более 47 тысяч электромобилей. Исходя из этого показателя, по украинским дорогам ездит почти на 20 тысяч больше таких авто.

Эксперты считают, что на развитие этого сегмента в нашей стране положительно сказалась политика импорта электромобилей. В отличие от авто с ДВС, украинцам не нужно платить пошлины, НДС, акцизный налог и сбор в пенсионный фонд.

Также украинцы стали покупать больше электромобилей из-за роста цен на топливо. Сейчас средняя стоимость бензина А-95 по Украине составляет 52,99 грн.

Самыми популярными электрокарами в Украине остаются Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y и Renault Zoe. Чаще всего их привозят подержанными из других стран.

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