Toyota показала необычный внедорожный кабриолет и дорогой заряженный кроссовер (видео)

Линейку Toyota Century SUV может пополнить спортивный вариант от подразделения Gazoo Racing. Кроме того, появился проект необычного парадного кабриолета.

Новая Toyota Century SUV может получить сразу две оригинальные модификации. Их продемонстрировали во время официальной презентации кроссовера, сообщает сайт Autoevolution.

Спортивный кроссовер Toyota Century GRMN Фото: скриншот / YouTube

Первый вариант – заряженный кроссовер Toyota Century GRMN от спортивного подразделения Gazoo Racing. Его можно отличить по обвесу, более агрессивному переднему бамперу, спойлеру на крыше и особым колесным дискам. Кроме того, его задние двери выполнены сдвижными.

Задние двери Toyota Century GRMN стали сдвижными Фото: скриншот / YouTube

Характеристики Toyota Century GRMN не раскрывают, но спортивный кроссовер должен быть мощнее и быстрее стандартной 406-сильной модели.

Кабриолет Toyota Century SUV Фото: скриншот / YouTube

Вторая модификация – внедорожный кабриолет Toyota Century SUV. Его еще воплотили в металле, а только показали снимок авто. Такую версию построить для императора Японии, который сейчас использует парадный кабриолет на базе седана Toyota Century.

Обе модификации если и получат зеленый свет, то останутся мелкосерийными. Дело в том, что даже стандартный кроссовер Toyota Century SUV поначалу будут выпускать тиражом в 360 авто за год. Поначалу модель предложат исключительно в Японии, но в будущем возможен ее экспорт в другие страны.

Обе модификации если и получат зеленый свет, то останутся мелкосерийными. Дело в том, что даже стандартный кроссовер Toyota Century SUV поначалу будут выпускать тиражом в 360 авто за год. Поначалу модель предложат исключительно в Японии, но в будущем возможен ее экспорт в другие страны.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила мощный лимитированный спорткар за $236 000.

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