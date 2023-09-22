В стиле Rolls-Royce: как выглядит самый нестандартный тюнинг Гелендвагена (фото)

Mercedes G-Class от Mansory получил оригинальные задние двери, карбоновый обвес и 24-дюймовые диски. Его салон перетянули дорогой кожей, а мощность двигателя подняли до 850 л. с.

У Mercedes-Benz G-Class появилась новая экстравагантная версия. Создали ее в ателье Mansory, неоднократно уже выполнявшем тюнинг Гелендвагена. О проекте рассказали на его странице в Instagram.

Всего выпустят только 10 Mansory Grande Entrée Фото: Mansory

На этот раз в Mansory превзошли себя – тюнинг Гелендвагена появился особо ярким и неординарным. Внедорожник назвали Grande Entrée ("парадный вход") и всего выпустят только 10 таких авто.

В названии подчеркнута изюминка Mercedes G-Class Mansory – его задние двери открываются против движения, как в Rolls-Royce Cullinan и Phantom. Мало того, они получили электропривод.

Задние двери открываются против движения, как в Rolls-Royce Фото: Mansory

Кроме того, Гелендваген получил традиционные атрибуты Mansory – 24-дюймовые диски, карбоновые обвес, капот и спойлер. В добавок, установлены выдвижные подножки.

Гелендваген получил обвес и спойлер на крыше Фото: Mansory

В отделке салона сочетаются дорогая стеганная кожа и карбон. Интересная деталь: кнопку запуска двигателя перенесли на потолок.

Конечно же, тюнинг Гелендвагена от Mansory не обошелся без доработки двигателя. За основу взяли заряженный Mercedes-AMG G63: отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли до 850 л. с. и 1000 Н∙м.

Салон Гелендвагена отделан кожей и карбоном Фото: Mansory

Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Расход топлива составляет 13,6 л/100 км в смешанном цикле.

В Mansory занимаются и тюнингом Rolls-Royce — недавно в ателье доработали седан Phantom.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился яркий Гелендваген в тюнинге Brabus.