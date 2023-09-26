Война не помеха: в Украине вдвое увеличилось количество владельцев дорогих авто

В Украине увеличилось количество премиальных автомобилей, которые облагаются дополнительным налогом. В 2023 году в местные бюджеты поступило 101,52 млн грн транспортного налога.

В Украине с начала 2023 года количество владельцев дорогих автомобилей выросло почти вдвое. Этот показатель даже превысил довоенный 2021 год. Об этом рассказали на сайте Економічна Правда.

В Государственной налоговой службе подсчитали, что в 2023 году 3072 физическим лицам нужно уплатить транспортный налог. Количество премиальных автомобилей, которые облагаются дополнительным налогом, составляет 3548 единиц.

Для сравнения, в 2022 году только 1593 человека должны были платить транспортный налог, а количество премиальных авто составляло 1723 единицы. В 2021 году было зарегистрировано 2377 таких физических лиц и 2574 автомобилей.

Помимо этого в Украине с каждым годом уменьшается количество юридических лиц, на имя которых зарегистрированы дорогие автомобили. В 2023 году зарегистрировано 2079 компаний против 3153 в 2021 году.

В этом году в местные бюджеты поступило 101,52 млн грн транспортного налога. В 2021 году владельцы люксовых авто заплатили 158,35 млн грн.

Многие дорогие автомобили зарегистрированы в Киеве. В столице в 2023 году заплатили 33,06 млн грн транспортного налога.

Напомним, что транспортный налог распространяется на автомобили, стоимость которых составляет как минимум 375 минимальных зарплат. В 2023 году этот показатель составляет 2,512 млн грн.

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