Подготовка автомобиля к зиме: что нужно знать водителям перед холодами

Подготовка автомобиля к зимнему сезону требует определенных усилий, но она позволит обезопасить себя. Эти советы помогут вам проще справиться с зимним сезоном.

Зимний сезон является самым сложным для автомобилистов. Поэтому к нему нужно готовиться заранее, оснастив свой автомобиль соответствующими шинами, а также проделав некоторые другие манипуляции. Фокус расскажет, что необходимо сделать водителям перед наступлением холодов.

Зимой дорожные условия заметно ухудшаются — дорога становится скользкой, а видимость снижается из-за снегопадов. Из-за этого водителям приходится прилагать больше усилий, чтобы ездить безопасно. Упростить задачу поможет своевременная подготовка автомобиля к зимнему сезону.

Как правильно подготовить свой автомобиль к зиме

Замените шины

Зимние шины обеспечивают больше сцепления с заснеженной дорогой Фото: autoua.net

Всего существует три основные категории шин, в соответствии с сезоном, когда их можно использовать: летние, зимние и всесезонные. Последний тип покрышек является компромиссным и не обеспечивает достаточно сцепления на заснеженной дороге.

Эксперты рекомендуют обувать колеса своего авто с наступлением холодов только в зимние шины. Также не стоит экономить и выбирать самые дешевые модели. Часто производители сокращают стоимость покрышек за счет использования не самых лучших материалов.

Покупка комплекта шин с частичным износом может показаться оптимальным решением, но вы рискуете быть обманутыми. У таких покрышек может быть множество проблем, которые могут доставить неприятности водителю.

Какие проблемы могут быть у подержанных шин:

порезы в основной области протектора;

неравномерный износ шин из-за неправильной установки;

выпуклости на боковых стенках;

неправильный ремонт;

посторонние предметы внутри шин.

Еще одним важным фактором является давление в шинах. Регулярно следите за этим показателем, чтобы не повредить покрышки на дороге.

Проверьте аккумулятор

Зимой емкость аккумулятора снижается Фото: Pixabay

Зимой аккумулятор поддается более тяжелым нагрузкам, чем в другие сезоны. При низкой температуре его емкость заметно снижается, из-за чего вы можете столкнуться с проблемами.

В зимний сезон необходимо чаще заряжать аккумулятор. В случае неисправности нужно немедленно его заменить.

Эксперты рекомендуют ежегодно проверять состояние аккумулятора осенью. Так вы обезопасите себя от случайных проблем, которые могут возникнуть до или во время поездки.

Проверьте тормоза

Зимой тормоза могут работать менее эффективно Фото: Pixabay

На скользкой дороге тормозной путь автомобиля становится намного длиннее. Соответственно тормозная система поддается большим нагрузкам.

Перед наступлением холодов важно проверить тормозную жидкость на наличие влаги. Зимой она может затвердеть, что негативно повлияет на работу тормозной системы.

Также стоит обратить внимание на то, как работают системы ABS, ESP и ASD. Если обнаружены проблемы, вам следует обратиться в автосервис.

Не стоит забывать и о состоянии тормозных колодок, цилиндров и дисков. Их нужно регулярно менять, чтобы тормозная система работала эффективнее.

Держите топливный бак наполненным

Топливный бак зимой нужно держать наполненным Фото: Pixabay

Зимой необходимо держать топливный бак авто наполненным. В противном случае может замерзнуть конденсат, который, вероятнее всего, попадет в топливную систему.

Следует заранее купить антифриз для того, чтобы топливо не заледенело даже при самых сильных заморозках. Помимо этого стенки двигателя не разорвутся от перепадов температуры.

Мойте автомобиль тщательнее

Зимой нужно тщательнее мыть днище своего авто Фото: Pixabay

Снег, грязь и влага могут повредить кузов вашего автомобиля. Поэтому следует уделять больше внимания мойке автомобиля.

Регулярно чистите днище своего авто при помощи специального средства. Необходимо убрать все остатки грязи.

После мойки обработайте кузов антикоррозионными средствами. Они защитят металл от влияния влаги и реагентов.

Подготовьтесь к экстренным ситуациям

Простые инструменты могут пригодиться вам в экстренных ситуациях Фото: Pixabay

Даже после тщательной подготовки авто на дороге могут возникнуть различные опасные ситуации. Поэтому необходимо собрать набор из полезных средств и инструментов.

Позаботьтесь о том, чтобы в автомобиле всегда были:

жидкость-антиобледенитель для стекол;

щетки;

лопата;

буксировочный трос;

аварийный знак;

прикуриватель;

огнетушитель.

Все эти инструменты позволят вам справиться с многими экстренными ситуациями. Их можно разместить в багажнике, чтобы всегда иметь к ним быстрый доступ.

Ранее Фокус сообщал, как снизить расход топлива во время поездки на авто.