Украинцы купили рекордное количество электромобилей: самые популярные модели сентября

За последние несколько месяцев в Украине постепенно растут показатели продаж электромобилей. Чаще всего такие авто импортируют подержанными из-за границы.

В Украине за сентябрь увеличились продажи новых и подержанных автомобилей. За прошлый месяц украинцы купили более 6,1 тысячи электромобилей, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщили на сайте Института исследований авторынка.

Большую часть электрокаров импортировали подержанными из других стран. В этом заслуга "нулевой" растаможки на такие авто.

За прошлый месяц в Украине купили на 144% больше новых и подержанных электромобилей, чем за сентябрь 2022 года. Также это на 8,9% больше, чем за август 2023 года.

За сентябрь 57,6% электрокаров импортировали подержанными из-за границы. На внутреннем рынке приобрели 29,8% от общего количества таких авто. Новыми купили 12,6% электрических моделей.

Всего в Украине по состоянию на конец сентября 2023 года насчитывается 72 435 электрокаров. Из них 70 316 авто составляют легковые авто.

Самые популярные электромобили с пробегом на внутреннем рынке

Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем с пробегом на внутреннем рынке Фото: Nissan

На внутреннем рынке Украины с большим отрывом лидирует Nissan Leaf. За месяц купили 442 таких автомобиля.

На втором месте по продажам расположился Volkswagen E-Golf. Украинцы купили 192 электромобиля этой модели за сентябрь.

Третье место заняла Tesla Model 3. За месяц в Украине купили 178 таких автомобилей.

ТОП-20 самых популярных подержанных электромобилей на внутреннем рынке:

Nissan Leaf — 442 авто. Volkswagen Golf — 192 авто. Tesla Model 3 — 178 авто. Tesla Model S — 97 авто. Volkswagen ID.4 — 94 авто. Renault Zoe — 73 авто. Tesla Model Y — 56 авто. Audi E-Tron — 51 авто. BMW i3 — 51 авто. Hyundai Ioniq — 37 авто. Honda M-NV — 33 авто. Chevrolet Bolt — 33 авто. Tesla Model X — 31 авто. Kia Soul — 30 авто. Fiat 500 — 26 авто. Mercedes-Benz B-Class — 25 авто. Renault Kangoo — 24 авто. Hyundai Kona — 22 авто. Honda e:NS1 — 20 авто. Jaguar I-Pace — 19 авто.

Самые популярные импортируемые подержанные электромобили

Украинцы чаще всего импортируют Nissan Leaf из других стран Фото: Nissan

Среди импортируемых электромобилей с пробегом лидером снова стал Nissal Leaf. За месяц в Украину ввезли 588 таких автомобилей.

Второе место занял Volkswagen E-Golf. Украинцы импортировали 432 авто этой модели.

На третьем месте расположилась Tesla Model 3. За месяц в Украину ввезли 403 таких автомобиля.

ТОП-20 самых популярных импортируемых подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 588 авто. Volkswagen Golf — 432 авто. Tesla Model 3 — 403 авто. Tesla Model Y — 251 авто. Renault Zoe — 194 авто. Tesla Model S — 182 авто. Volkswagen ID.4 — 175 авто. Audi E-Tron — 129 авто. BMW i3 — 88 авто. Hyundai Ioniq — 81 авто. Chevrolet Bolt — 66 авто. Tesla Model X — 64 авто. Kia Soul — 62 авто. Mercedes-Benz B-Class — 61 авто. Hyundai Kona — 61 авто. Mitsubishi I-Miev — 38 авто. Volkswgen UP — 33 авто. Renault Kangoo — 33 авто. Jaguar I-Pace — 32 авто. Volkswagen ID.6 — 31 авто.

Самые популярные новые электромобили

Volkswagen ID.4 лидирует на рынке новых авто в Украине Фото: Volkswagen

Среди новых электромобилей самой популярной моделью остается Volkswagen ID.4. Украинцы купили 344 таких авто.

Второе место по продажам занял Volkswagen ID.6. В Украине купили 69 электромобилей этой модели.

На третьем месте расположилась Toyota bZ4X. За сентябрь украинцы купили 50 таких автомобилей.

ТОП-20 самых популярных новых электромобилей:

Volkswagen ID.4 — 344 авто. Volkswagen ID.6 — 69 авто. Toyota bZ4X — 50 авто. Honda e:NP1 — 27 авто. Honda e:NS1 — 22 авто. BYD Yuan Plus — 19 авто. BMW iX — 15 авто. Audi Q4 — 15 авто. Hyundai Ioniq 6 — 13 авто. Zeekr 001 — 12 авто. Hyundai Kona — 12 авто. MG 4 — 11 авто. Audi Q8 — 11 авто. Mercedes-Benz EQE — 10 авто. Mercedes-Benz EQC — 10 авто. Mercedes-Benz EQS — 9 авто. BYD Song Plus — 8 авто. Nissan Ariya — 7 авто. Volkswagen ID.3 — 6 авто. MG Marvel R — 6 авто.

Ранее Фокус рассказал, что с января по август 2023 года в Украине купили почти 2,8 тысячи новых автомобилей BMW.