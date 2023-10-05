Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото)

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe получил обновленный дизайн и расширенный список базового оснащения. Спорткар способен разгоняться до сотни менее чем за три секунды.

В продажу поступил обновленный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в топовой версии 63 S E Performance. Спортивный лифтбэк получил измененный дизайн и расширенное оснащение. Об этом рассказали на сайте бренда.

Обновленный Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe отличается увеличенной решеткой радиатора. Также новинка получила модернизированный передний бампер.

Спереди появилась увеличенная решетка радиатора Фото: Mercedes-Benz

Сзади появилась обновленная оптика и измененный диффузор. Как и прежде, лифтбэк имеет активный задний спойлер.

Сзади установлены обновленные фонари Фото: Mercedes-Benz

В базовую комплектацию входят люк на крыше с электроприводом, беспроводная зарядка и обновленная мультимедийная система MBUX. В интерьере установлены увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы и доработанная цифровая панель приборов.

Цифровая панель приборов была обновлена Фото: Mercedes-Benz

Помимо этого предусмотрена система объемного звучания Burmester. Также клиенты могут заказать аудиосистему Burmester High-End 3D с технологией Dolby Atmos.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 843 л.с. и 1400 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 316 км/ч.

Начальная стоимость обновленного Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe составляет 218 310 долларов. Новинка уже доступна для покупки в Европе.

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