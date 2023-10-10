McLaren установил новый мировой рекорд по скорости пит-стопа в "Формуле-1" (видео)

Механики McLaren отличились невероятной скоростью пит-стопов на Гран-при Катара 2023 года. Предыдущий рекорд установила команда Red Bull четыре года назад.

На Гран-при Катара команда McLaren побила мировой рекорд по скорости пит-стопа в "Формуле-1". Механикам удалось сменить шины всего за 1,8 секунды. Видео опубликовали на YouTube-канале FORMULA 1.

Гран-при Катара запомнится болельщикам не только третьим чемпионским титулом Макса Ферстаппена, но и другими интересными моментами. Среди них пит-стоп Ландо Норриса из команды McLaren на 27-м круге гонки.

В 2019 году на Гран-при Бразилии команда Red Bull обслужила болид Макса Ферстаппена всего за 1,82 секунды. Только спустя четыре года McLaren удалось побить этот рекорд.

Интересно то, что шины Pirelli стали больше и тяжелее несколько лет назад. Также FIA приняла различные меры по замедлению работы бригад механиков ради безопасности.

На Гран-при Катара Ландо Норрису удалось финишировать на третьем месте. Он начал гонку на 10-й позиции.

"Фантастический день для команды — мы поднимаемся на 500-й подиум в "Формуле-1"", — заявил руководитель команды McLaren Андреа Стелла.

Ранее Фокус сообщал, что в лондонском центре ExCeL установили новый мировой рекорд скорости для электромобилей в закрытом помещении.