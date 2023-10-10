Двери как у Lamborghini и 1,9 с до сотни: на рынок выходит китайский суперкар (видео)

Спортивный электромобиль GAC Aion Hyper SSR оснащен 1224-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с и проехать свыше 500 км без подзарядки.

В Китае началось производство GAC Aion Hyper SSR. Электрический суперкар поступает в продажу по цене от 1 286 000 юаней ($176 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар получил 1224-сильную установку Фото: GAC

GAC Aion Hyper SSR – обтекаемый двухместный суперкар. У него сдвинутый вперед салон, выраженный "нос" и изогнутые фары. Двери поднимаются вверх, как у Lamborghini и McLaren. Сзади установлено выдвижное антикрыло, обеспечивающее 100 кг прижимной силы.

Сзади предусмотрено выдвижное антикрыло Фото: GAC

Размеры GAC Aion Hyper SSR:

длина — 4556 мм;

ширина — 1988 мм;

высота — 1230 мм;

колесная база — 2650 мм.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: GAC

В отделке салона сочетаются кожа и карбон. Руль GAC Aion Hyper SSR приплюснут, а показания приборов выведены на небольшой дисплей. На центральной панели установлен огромный 14,6-дюймовый тачскрин. Суперкар получил спортивные сиденья с электроприводом и вентиляцией, камеру заднего вида, раздельный климат-контроль и 20-дюймовые литые диски.

Китайский электромобиль оснащен полным приводом и четырьмя моторами с суммарной отдачей 1225 л. с. и 1230 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Аккумуляторная батарея на 74,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 506 км. Замедляют авто карбоново-керамические тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что GAC показал большой кроссовер с запасом хода свыше 1200 км.

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