ДТП на $1,5 миллиона: знаменитый суперкар Porsche разбили и бросили прямо на улице (фото)

Выпущено только 1270 Porsche Carrera GT и лишь 89 авто окрасили в желтый цвет. Суперкар оснащен 612-сильным V10 и развивает 330 км/ч.

В США попал в ДТП суперкар Porsche Carrera GT. Культовое авто после аварии бросили прямо на дороге. Фото разбитого Porsche появились на странице supercar.fails в Instagram.

Авария произошла в городке Калабасас (штат Калифорния). Судя по фото, Porsche Carrera GT занесло и он врезался задней частью.

У авто повреждены заднее крыло и бампер

У суперкара повреждены задние крыло и бампер, а также вырванное колесо. Поднятое антикрыло – свидетельство того, что ДТП произошло на большой скорости, ведь оно выдвигается автоматически на 110 км/ч и опускается на малых скоростях.

Водитель Porsche Carrera GT поспешил скрыться с места ДТП. С автомобиля также сняли номера.

Porsche Carrera GT – автомобиль для умелых водителей. Напомним, что именно в этом суперкаре разбился актер Пол Уокер, известный по роли в фильмах "Форсаж".

Выпущено только 89 Porsche Carrera GT в желтом цвете Фото: Porsche

С 2002 по 2006 год выпустили лишь 1270 Porsche Carrera GT, поэтому сейчас их средняя цена составляет около $1,5 миллиона. Желтых авто собрали всего 89. Суперкар оснащен 5,7-литровым 612-сильным V10 и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 330 км/ч.

К слову, недавно раритетный Porsche Carrera GT видели на эвакуаторе в Украине.

Также Фокус сообщал, что еще более редкий суперкар Porsche бросили на парковке.