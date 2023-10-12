Маленькая ракета: представлен новый заряженный кроссовер Mercedes (фото)

Спортивный кроссовер Mercedes-AMG GLA45 оснащен 2,0-литровой 421-сильной турбочетверкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 270 км/ч.

Презентован новый Mercedes-AMG GLA45. Компактный заряженный кроссовер прошел модернизацию вслед за стандартным Mercedes GLA. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого бренда.

Кроссовер оснащен 421-сильной турбочетверкой Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-AMG GLA45 2024 модельного года можно отличить по измененным фарам и переднему бамперу. Кроме того, предложены литые диски нового дизайна диаметром 19 и 20 дюймов. Как и прежде, авто сохранило обвес и спойлер на крыше.

В салоне установлен новый руль Фото: Mercedes-Benz

В салоне установлен новый спортивный руль, а также усовершенствована мультимедийная система MBUX. Apple CarPlay и Android Auto теперь беспроводные. Также теперь доступны новые варианты внутренней отделки.

2,0-литровый бензиновый турбомотор остался без изменений, но из линейки исчез начальный 382-сильный вариант и в предложении теперь только более мощный Mercedes-AMG GLA45 S на 421 л. с. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 270 км/ч.

Предложены новые варианты отделки салона Фото: Mercedes-Benz

Полный привод кроссовера дополнен функцией векторизации тяги. В качестве опции предложены адаптивные амортизаторы.

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