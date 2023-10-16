Эксперты определили лучшие зимние шины для кроссоверов 2023 года (видео)

Эксперты провели несколько испытаний по заснеженной, мокрой и сухой дороге, чтобы определить лучшие шины. Многие модели показали неплохие результаты во всех тестах.

Эксперты сравнили популярные зимние шины для кроссоверов. Всего в испытаниях приняли участие 9 моделей от крупных производителей. Видео опубликовали на YouTube-канале Tyre Reviews.

Уже совсем скоро для автомобилистов наступит зимний сезон. Поэтому необходимо заранее выбрать подходящие шины для своего авто.

Кроссоверы справляются со сложными дорожными условиями лучше других легковых автомобилей благодаря увеличенному дорожному просвету и полному приводу. Тем не менее лучшее сцепление с дорогой помогут обеспечить правильные шины.

Всего эксперты провели несколько испытаний на заснеженной дороге, на мокром покрытии и на сухом асфальте. Тестовым автомобилем стал заряженный кроссовер Volkswagen Tiguan R.

В сравнении участвовали комплекты шин:

Bridgestone Blizzak LM005;

Continental WinterContact TS 870 P;

Goodyear UltraGrip Performance Plus SUV;

Hankook Winter i cept evo 3 X;

Leao Winter Defender UHP;

Maxxis Premitra Snow WP6 SUV;

Michelin Pilot Alpin 5 SUV;

Nokian Snowproof 2 SUV;

Pirelli Scorpion Winter 2.

На заснеженной дороге лучшую управляемость обеспечили шины Michelin Pilot Alpin 5 SUV. Модель Continental WinterContact TS 870 P показала себя немного хуже.

Лучший разгон с места обеспечил комплект Michelin Pilot Alpin 5 SUV. Шины Pirelli Scorpion Winter 2 заняли второе место.

Лучшее торможение на заснеженной дороге обеспечили покрышки Hankook Winter i cept evo 3 X. Nokian Snowproof 2 SUV справились немного хуже.

В мокрую погоду лучшую управляемость обеспечивают шины Pirelli Scorpion Winter 2. На втором месте расположилась модель Goodyear UltraGrip Performance Plus SUV.

Эксперты заявили, что лучшими являются шины Continental WinterContact TS 870 P. Эта модель обеспечивает лучшую управляемость на сухой дороге, а также имеет одно из лучших соотношений цена-качество.

Также эксперты рекомендуют обратить внимание на модель Michelin Pilot Alpin 5 SUV. Шины Leao Winter Defender UHP показали себя хуже остальных, но эти покрышки подходят для современных кроссоверов.

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