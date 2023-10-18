Замена аккумулятора за $21 000: стоимость ремонта электрокара Tesla шокировала владельца

В Tesla признали, что владельцы электромобиля не виноваты в поломке, но отказались покрывать стоимость ремонта. По их словам, аккумулятор был поврежден из-за плохих погодных условий.

Стоимость ремонта некоторых автомобилей может составлять пятизначную сумму. Обычно это касается лимитированных суперкаров, но пара из Шотландии столкнулась с подобной ситуацией со своим электромобилем Tesla Model Y. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Производители электромобилей обычно максимально защищают свои модели от влаги. Тем не менее иногда этого оказывается недостаточно.

Во время недавних проливных дождей в Эдинбурге Джонни Басигалупо и Роб Хасси приехали на своей Tesla Model Y в ресторан. После ужина электрокар не смог поехать, из-за чего пришлось вызвать эвакуатор.

Электромобиль отправился в сервисный центр Tesla Edinburgh для ремонта. Спустя несколько дней паре сообщили, что аккумулятор поврежден из-за попадания воды. Его замена обойдется в 17 374 фунтов стерлингов (21 166 долларов).

Джонни Басигалупо и Роб Хасси были шокированы такой стоимостью. Помимо этого в Tesla заявили, что такой ремонт не покрывается восьмилетней гарантией, так как аккумулятор фактически был погружен в воду.

После дискуссии производитель возложил вину на шотландский климат. Однако, платить за ремонт придется владельцам авто.

Интересно то, что глава Tesla Илон Маск в 2019 году говорил о том, что замена аккумуляторных модулей обойдется владельцам электрокаров от 5000 до 7000 долларов. В реальности сумма оказалась значительно больше.

Ранее Фокус сообщал, что новейший суперкар Aston Martin Valkyrie оказался неприлично дорогим по стоимости обслуживания.