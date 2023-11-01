Роскошные седаны BMW, Audi и Mercedes-Benz сравнили в заезде по прямой (фото)

BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class и Audi A8 оказались достойными соперниками друг для друга. Блогерам оказалось довольно трудно определить победителя этой гонки.

Блогеры устроили драг-рейсинг между седанами BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class и Audi A8. Они устроили несколько заездов, чтобы определить победителя. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class и Audi A8 являются давними соперниками в сегменте роскошных седанов. Эти модели предлагают высокий уровень комфорта и передовые технологии.

BMW M760e xDrive оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Седан весит 2 525 кг.

Mercedes-Benz S580e также предлагается с гибридной силовой установкой, которая состоит из 3,0-литрового турбированного двигателя и электромотора мощностью 510 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Вес авто составляет 2 435 кг.

Audi A8L 60 TFSIe Quattro оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 450 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Седан весит 2 340 кг.

В первом заезде с места Mercedes-Benz S580e уверенно вырвался вперед. BMW M760e xDrive занял второе место, а Audi A8L 60 TFSIe Quattro приехал последним.

Во втором заезде с места победу одержал BMW M760e xDrive. Audi A8L 60 TFSIe Quattro приехал вторым, а Mercedes-Benz S580e досталось последнее место.

В первом заезде с ходу победителем стал Mercedes-Benz S580e. Второе место занял BMW M760e xDrive, а Audi A8L 60 TFSIe Quattro приехал последним.

Во втором заезде с ходу первым приехал к финишу BMW M760e xDrive. Mercedes-Benz S580e приехал вторым, а Audi A8L 60 TFSIe Quattro досталось последнее место.

Блогеры заявили, что все три модели имеют похожее время разгона с места. Поэтому определить победителя довольно трудно.

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