VIN-код автомобиля: что означают символы в номере транспортного средства

В VIN-коде содержится полезная информация о транспортном средстве, включая его ключевые характеристики и год изготовления. При этом существует множество тонкостей.

VIN-код авто позволяет узнать множество подробностей об автомобиле, включая год его выпуска, а также завод, на котором он был собран. Тем не менее далеко не все автомобилисты знают обозначение символов, которые он содержит. Фокус расскажет, как расшифровать идентификационный номер транспортного средства.

Что такое VIN-код?

До 1981 года не существовало единого стандарта VIN-кодов Фото: Wikimedia Commons

VIN-код — это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов. В нем содержатся данные об автомобиле, его характеристиках и годе выпуска.

VIN-код наносится на неразъемных частях кузова или шасси авто, а также на специальных номерных табличках. Долгое время среди автопроизводителей использовались разные обозначения, но в 1981 году был утвержден единый стандарт.

Из чего состоит VIN-код?

VIN-код состоит из 17 символов, каждый из которых имеет свое обозначение. В нем можно использовать все буквы латинского алфавита и арабские цифры, кроме I, O и Q.

Содержимое VIN-кода не может быть создано исключительно из предпочтений автопроизводителя. Для удобства используются определенные обозначения. Они разделены на три группы:

WMI — всемирный индекс автопроизводителя. VDS — описательная часть транспортного средства. VIS — указательная часть транспортного средства.

WMI

WMI состоит из трех символов, которые указывают на конкретного автопроизводителя. Первый знак обозначают географическую зону производства авто, а второй — страну. Например, если в VIN-коде первыми буквами указаны JA-JT, то этот автомобиль изготовлен в Японии, а если Y6-Y0 — в Украине.

Африка:

AA-AH — ЮАР;

AJ-AN — Кот-д’Ивуар;

BA-BE — Ангола;

BF-BK — Кения;

BL-BR — Танзания;

CA-CE — Бенин;

CF-CK — Мадагаскар;

CL-CR — Тунис;

DA-DE — Египет;

DF-DK — Марокко;

DL-DR — Замбия;

EA-EE — Эфиопия;

EF-EK — Мозамбик;

FA-FE — Гана;

FF-FK — Нигерия.

Азия:

JA-JT — Япония;

KA-KE — Шри-Ланка;

KF-KK — Израиль;

KL-KR — Южная Корея;

KS-K0 — Казахстан;

LA-L0 — Китай;

MA-ME — Индия;

MF-MK — Индонезия;

ML-MR — Таиланд;

MS-M0 — Мьянма;

NA-NE — Иран;

NF-NK — Пакистан;

NL-NR — Турция;

PA-PE — Филиппины;

PF-PK — Сингапур;

PL-PR — Малайзия;

RA-RE — ОАЭ;

RF-RK — Тайвань;

RL-RR — Вьетнам;

RS-R0 — Саудовская Аравия.

Европа:

SA-SM — Великобритания;

SN-ST — Восточная Германия;

SU-SZ — Польша;

S1-S4 — Латвия;

TA-TH — Швейцария;

TJ-TP — Чехия;

TR-TV — Венгрия;

TW-T1 — Португалия;

UH-UM — Дания;

UN-UT — Ирландия;

UU-UZ — Румыния;

U5-U7 — Словакия;

VA-VE — Австрия;

VF-VR — Франция;

VS-VW — Испания;

VX-V2 — Сербия;

V3-V5 — Хорватия;

V6-V0 — Эстония;

WA-W0 — Германия;

XA-XE — Болгария;

XF-XK — Греция;

XL-XR — Нидерланды;

XX-X2 — Люксембург;

X3-X0 — Россия;

YA-YE — Бельгия;

YF-YK — Финляндия;

YL-YR — Мальта;

YS-YW — Швеция;

YX-Y2 — Норвегия;

Y3-Y5 — Беларусь;

Y6-Y0 — Украина;

ZA-ZR — Италия;

ZX-Z2 — Словения;

Z3-Z5 — Литва;

Z6-Z0 — Россия.

Северная Америка:

1A-10 — США;

2A-20 — Канада;

3A-3W — Мексика;

3X-37 — Коста-Рика;

38-30 — Каймановы острова;

4A-40 — США;

5A-50 — США.

Океания:

6A-6W — Австралия;

— Австралия; 7A-7E — Новая Зеландия.

Южная Америка:

8A-8E — Аргентина;

8F-8K — Чили;

8L-8R — Эквадор;

8S-8W — Перу;

8X-82 — Венесуэла;

9A-9E — Бразилия;

9F-9K — Колумбия;

9L-9R — Парагвай;

9S-9W — Уругвай;

9X-92 — Тринидад и Тобаго;

93-99 — Бразилия.

Третий символ обозначает бренд авто. Например, для моделей Honda используется буква H, а у Skoda — M.

VDS

VDS состоит из шести символов и содержит информацию, которая описывает основные составляющие транспортного средства. При этом если некоторые знаки не нужны автопроизводителю, но может использовать любые доступные символы или цифры на свое усмотрение. При этом последовательность также определяются изготовителем.

Обычно с 4-го по 8-й символы указывают на тип кузова, двигателя, привод и положение руля авто. Для автомобилей для рынков США и Китая 9-й знак является средством защиты от подделки VIN-кода.

VIS

VIS состоит из восьми знаков. Последние четыре символа должны быть цифрами.

В VIN-коде 10-й символ часто указывает на модельный год авто. При этом нельзя использовать знаки U, Z и 0.

В 11-м символе содержится обозначение завода, на котором было собрано транспортное средство. Остальные знаки указывают на серийный номер автомобиля и обозначают последовательность производства модели.

Как определить поддельный VIN-код?

Угнанные автомобили часто имеют поддельный VIN-код Фото: autoua.net

Несмотря на появление множества сервисов с проверкой транспортных средств по VIN-коду, злоумышленники все еще занимаются их подделкой. Поэтому табличку с идентификационным номером транспортного средства следует осматривать внимательно.

Чаще всего на поддельный VIN-код указывают следы обработки или сварные швы на маркировочной панели. Также признаком "перебитого" номера может быть нечеткое начертание символов.

Автопроизводители наносят таблички с VIN-кодом, в котором знаки имеют одинаковую глубину и исполнение. Если они различаются, то вероятнее всего перед вами подозрительное авто.

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